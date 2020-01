FAKTA: Her er hovedpunkter i handelsaftalen mellem USA og Kina

Kina og USA har onsdag underskrevet første fase af handelsaftale. Her er en oversigt over hovedpunkterne.

USA og Kina har onsdag underskrevet første fase af en handelsaftale mellem de to lande, hvilket er første skridt til at begrave den handelsstrid mellem de to lande, som har kørt de seneste år.

Her er en oversigt over hovedpunkterne i første del af aftalen, som efter planen vil blive fulgt op med en fase 2-handelsaftale:

* Kina skal købe flere varer i USA:

- Kina forpligter sig til at købe for yderligere 200 milliarder dollar amerikanske varer over to år sammenlignet med 2017. I 2017 - inden handelskrigen brød ud - var Kinas import fra USA på 130 milliarder dollar.

- Kina har blandt andet forpligtet sig til at øge sit indkøb fra landbruget, energisektoren, industrien - herunder fly, maskiner og stål - og servicesektoren.

* Toldsatser:

- USA halverer toldsatser på kinesiske varer til en værdi af 120 milliarder dollar, hvilket blev sat i værk 1. september.

- Told på kinesiske varer til 160 milliarder, som skulle være indført 15. december, er helt taget af bordet.

- En toldsats på 25 procent, der er blevet sat på kinesiske varer til 250 milliarder dollar, forbliver urørt. Ifølge USA's præsident, Donald Trump, er det for at have noget at forhandle om i næste fase.

* Rettigheder:

- Kina skal sikre bedre beskyttelse af patenter og varemærker samt copyright. Det indebærer forbedret retsforfølgelse af dem, der bryder reglerne - for eksempel ved at sælge kopivarer.

* Finans og valutaer:

- Kina skal afholde sig fra at devaluere sin valuta med henblik på at give landets egne virksomheder konkurrencefordele, når de skal sælge varer til udlandet.

- Aftalen gør det lettere for amerikanske virksomheder at få adgang til det finansielle marked i Kina. Det gælder områder som bank, forsikring og værdipapirer.

Kilde: Reuters.

/ritzau/