FAKTA: Her er hovedpunkterne i Parisaftalen

Udledningen af drivhusgasser skal blandt andet tilbage til et niveau, som træer, planter og havene kan optage.

Lørdag er det præcis fem år siden, at Parisaftalen blev vedtaget.

Her kan du læse mere om Parisaftalen og hovedpunkterne i den:

* Verdens lande indgik i 2015 en klimaaftale på topmødet COP21 i Paris. Siden da har blandt andet USA trukket sig fra aftalen. Joe Biden har dog meldt ud, at han som præsident vil sørge for, at landet genindtræder i aftalen.

* Det overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning godt under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen, og landene skal stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader celsius.

* Udledningen af drivhusgasser skal også tilbage til et niveau, som træer, planter og havene kan optage. Det skal ske mellem 2050 og 2100.

* Landenes egne klimaplaner skal opdateres hvert femte år. Målene kan kun opjusteres. Samtidig skal landene, som er en del af aftalen, mødes hvert femte år for at opdatere klimamålene.

* Landene skal desuden rapportere til FN, hvordan det går med at nå klimamålene. Det skal de gøre hvert andet år.

* Allerede nu mærker vi konsekvenserne af global opvarmning: Tørke, hedebølger, naturbrande, oversvømmelser og storme forekommer hyppigere og er kraftigere.

Kilder: Parisaftalen, DR, Ritzau.

