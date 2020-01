FAKTA: Her er nogle af de seneste ti års værste flystyrt

Et fly fra Ukrainian International Airlines styrtede ned onsdag. Det er et af de værste styrt i nyere tid.

Et fly fra Ukrainian Airlines styrtede tidligt onsdag ned, kort efter at det var lettet fra Teheran i Iran med retning mod Kijev i Ukraine.

Redningsmandskab udelukkede hurtigt, at der kunne være overlevende blandt de 176 om bord, heriblandt 82 iranere og 63 canadiere.

Flere kilder - herunder Canadas premierminister, Justin Trudeau - fortæller, at flyet blev skudt ned af Iran. Det kan være en fejl.

Det vil i så fald ikke være første gang i nyere tid, at et passagerfly skydes ned. Det skete også i 2014 over det østlige Ukraine.

Her er nogle af de flyulykker, hvor flest menneskeliv er gået tabt de seneste ti år:

* 10. marts 2019: Et fly fra Ethiopian Airlines styrter ned, kort efter at det er lettet fra Kenyas hovedstad, Nairobi. 157 personer mister livet.

Det er et fly af typen Boeing 737 MAX 8, som var samme type, som styrtede ned i en ulykke med Lion Air i oktober 2018. Efter ulykkerne indstiller lande flyvninger med flytypen.

* 29. oktober 2018: Et fly fra det indonesiske lavprisselskab Lion Air med kurs mod Pangkal Pingar på Sumatra styrter ned i Indonesien kort efter start. Samtlige 189 personer om bord omkommer.

* 18. maj 2018: Et passagerfly fra flyselskabet Cubana styrter ned nær Havanas internationale lufthavn på Cuba. Én person overlever, mens 112 mennesker mister livet.

* 31. oktober 2015: 224 mennesker omkommer, da et Airbus A321-fly fra det russiske Metrojet styrter ned undervejs fra Sharm el-Sheikh i Egypten til Sankt Petersborg i Rusland.

* 24. marts 2015: Fly fra Germanwings på vej fra Barcelona til Düsseldorf rammer bjergside i Frankrig. Samtlige 150 personer på Airbus-flyet bliver dræbt.

* 28. december 2014: Fly fra Indonesia Air Asia styrter ned i havet ved Java. Ingen af de 162 personer på flyet overlever.

* 24. juli 2014: Samtlige 116 på et Air Algerie-fly bliver dræbt, da maskinen kommer ud af kurs og styrter på vej mod hovedstaden Algier.

* 17. juli 2014: Et Malaysia Airlines-fly fra Amsterdam med Kuala Lumpur som destination bliver skudt ned over det østlige Ukraine. Alle 298 personer på flyet omkommer.

* 8. marts 2014: MH370 fra Malaysia Airlines forsvinder kort efter at være lettet fra Kuala Lumpur med kurs mod Beijing. Flyet er aldrig fundet, og de 239 ombordværendes skæbne kendes ikke, men samtlige antages at være omkommet.

* 3. juni 2012: Fly fra Dana Air rammer bygning under indflyvning til den internationale lufthavn i Lagos i Nigeria. Alle 153 personer på flyet samt ti personer på jorden bliver dræbt.

* 20. april 2012: En Bhoja Air Boeing 737 forulykker, da flyet nærmer sig lufthavnen i Pakistans hovedstad, Islamabad. Alle 127 mennesker om bord mister livet.

Kilder: BBC, Reuters og ABC News.

/ritzau/