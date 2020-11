FAKTA: Her er status på de mest fremskredne coronavacciner

På verdensplan er der over 200 projekter, der forsøger at udvikle en vaccine. Læs om de mest fremskredne her.

En stribe medicinalselskaber er langt fremme i udviklingen af en coronavaccine.

13 selskaber er enten i gang eller har afsluttet fase tre-studier, der er det afgørende studie inden en eventuel godkendelse af myndighederne.

Her et overblik over, hvor langt selskaberne er:

* Pfizer (USA):

- Fase tre-studie med selskabets vaccine har vist en effektivitet på 95 procent sammenlignet med en gruppe, der fik placebo.

- Har ansøgt om at få en nødgodkendelse i USA hos landets lægemiddelstyrelse, FDA.

- I Europa er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i gang med at se på data med henblik på at give en betinget godkendelse.

* Moderna (USA):

- Vaccinen har vist en effektivitet på 94,5 procent i de foreløbige resultater i fase tre.**

- Forventer at ansøge om nødgodkendelse i USA i slutningen af november.

- EMA er i gang med at se på data med henblik på at give en betinget godkendelse.

* AstraZeneca (Storbritannien/Sverige):

- Vaccinen har vist en effektivitet på 70 procent i foreløbige resultater for fase tre.**

- EMA er i gang med at se på data fra fase tre med henblik på betinget godkendelse.

* Johnson Johnson (USA).

- Er i gang med det afsluttende fase tre-studie.

* Novavax (Australien):

- Er i gang med et fase tre-studie og forventer at fremlægge foreløbige resultater i januar 2021.

* Indien:

- Selskabet Bharat Biotech startede i november et fase tre-studie med sin coronavaccine.

* Rusland:

- En russisk coronavaccine blev godkendt i august uden at have været igennem et fase tre-studie.

- Tidligere i november viste foreløbige data fra fase tre-studie en effektivitet på 92 procent. Det er dog baseret på markant færre positive tilfælde end de øvrige studier. **

* Kina:

- Seks kinesiske selskaber er langt fremme i udviklingen af vacciner og er på nuværende tidspunkt i gang med fase tre-studier.

- Ingen af selskaberne har fremlagt resultater fra fase tre, men et af dem - Sinovac - fremlagde i sidste uge resultater fra fase et og to, der viste en effekt. Der blev ikke sat et tal på.

* Ifølge WHO er der samlet mere end 200 projekter på verdensplan, der forsøger at udvikle en coronavaccine.

Kilder: Reuters, BBC, New York Times AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson.

** Man kan ikke sammenligne effektiviteten på tværs af de forskellige studier.

/ritzau/