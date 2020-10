FAKTA: Her er Trumps planer op til præsidentvalget

Trump har ifølge medie planer om at lave kampagnebegivenheder hver eneste dag frem til præsidentvalget.

USA's præsident, Donald Trump, besøger igen de amerikanske delstater som et led i sin valgkamp, efter at han ifølge sin egen læge er blevet testet negativ for coronavirus flere gange.

Tirsdag lokal tid holder han vælgermøde i byen Johnstown i delstaten Pennsylvania.

Ifølge mediet Axios ønsker Trump angiveligt at holde vælgermøder hver eneste dag frem til 3. november.

Indtil nu har Trump dog kun bekræftet få begivenheder op til valget. Her er datoerne i lokal tid for de kendte vælgermøder og arrangementer:

* Onsdag 14. oktober:

Trump holder vælgermøde i byen Des Moines i delstaten Iowa.

* Torsdag 15. oktober:

Trump holder vælgermøde i lufthavnen Pitt-Greenville i byen Greenville i delstaten North Carolina.

* Fredag 16. oktober:

Trump holder vælgermøde i Ocala i delstaten Florida og i byen Macon i delstaten Georgia.

* Lørdag 17. oktober:

Trump afholder et fundraising-event i Janesville i delstaten Wisconsin.

* Torsdag 22. oktober:

Den anden præsidentdebat mellem Donald Trump og Demokraternes kandidat, Joe Biden, står til at finde sted i Nashville i delstaten Tennessee. Debatten skulle have været den tredje, men nummer to blev aflyst.

* Tirsdag 3. november:

Præsidentvalget bliver afholdt.

Kilder: CNN, Reuters, donaldjtrump.com, Fox6 Milwaukee.

/ritzau/