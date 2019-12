FAKTA: Her er udviklingen i handel mellem USA og Kina

USA og Kina lander delaftale i handelskonflikt fredag. Her kan du læse om USA's handelsunderskud til Kina.

USA har indgået en fase-et-handelsaftale med Kina fredag, siger den amerikanske præsident, Donald Trump, og Kinas vicefinansminister Liao Min.

Aftalen indebærer, at Kina øjeblikkeligt begynder at købe amerikanske landbrugsprodukter.

Næste step i handelsaftalen vil blive indledt øjeblikkeligt, melder Trump på Twitter.

Kineserne siger ifølge Bloomberg News, at fase-to-forhandlingerne afhænger af implementeringen af fase-et-aftalen.

USA og Kina har i månedsvis været i en handelskonflikt med udveksling af nye toldsatser mellem de to lande.

Opgøret stammer fra USA's præsident, Donald Trump, der blev valgt i 2016. Han har kaldet Kinas handelsoverskud med USA for "det største tyveri i verdenshistorien" og kritiseret sine forgængere for at lade det vokse.

Et handelsunderskud er, når et land importerer varer og tjenester for en højere værdi, end det eksporterer.

Her kan du se udviklingen i USA's handelsunderskud med Kina siden 2000:

* 2000: 83,8 milliarder dollar.

* 2001: 83,1 milliarder dollar.

* 2002: 103,1 milliarder dollar.

* 2003: 124,1 milliarder dollar.

* 2004: 162,3 milliarder dollar.

* 2005: 202,3 milliarder dollar.

* 2006: 234,1 milliarder dollar.

* 2007: 258,5 milliarder dollar.

* 2008: 268,0 milliarder dollar.

* 2009: 226,9 milliarder dollar.

* 2010: 273,0 milliarder dollar.

* 2011: 295,2 milliarder dollar.

* 2012: 315,1 milliarder dollar.

* 2013: 318,7 milliarder dollar.

* 2014: 344,8 milliarder dollar.

* 2015: 367,3 milliarder dollar.

* 2016: 346,8 milliarder dollar.

* 2017: 375,4 milliarder dollar.

* 2018: 419,5 milliarder dollar.

* 2019 indtil juli: 199,8 milliarder dollar.

Kilder: US Census Bureau, Ritzau.

/ritzau/