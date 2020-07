FAKTA: Her er WHO's anbefaling om brug af mundbind

England følger nu i fodsporene af Skotland og andre europæiske lande og stiller krav om at bære mundbind.

Fra fredag er det obligatorisk at bære mundbind i alle indkøbscentre, detailforretninger og takeawayrestauranter i England. Maskepåbuddet har til formål at begrænse spredningen af coronavirus.

Bliv her klogere på, hvad Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener om brug af mundbind:

* WHO anbefaler, at folk anvender mundbind, når de befinder sig steder, hvor det er svært at holde fysisk afstand til andre. Det gælder i særlig grad personer over 60 år og personer i risikogrupper.

* Det kan eksempelvis være i offentlig transport, butikker eller andre områder med mange mennesker.

* Sundhedspersonale anbefales fortsat at bruge mundbind og andre værnemidler, når de behandler coronasmittede.

* Smittede personer anbefales helt at holde sig væk fra steder, hvor man ikke kan holde afstand. Og er det strengt nødvendigt, bør man iføre sig mundbind.

* WHO's senest opdaterede retningslinjer for brug af mundbind er fra 5. juni 2020.

Kilde: WHO.

/ritzau/