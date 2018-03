FAKTA: Historien om The Unabomber

Tirsdag ramte endnu en eksplosion den amerikanske delstat Austin. Bomberne vækker minder fra en tidligere sag.

Bomberne i Austin vækker uhyggelige minder fra en tidligere mordsag, der er kendt under navnet The Unabomber.

Fra 1978 til 1995 modtog en lang række amerikanere pakker, der eksploderede i hænderne på dem.

I den 17 år lange periode, hvor brevbomberne sporadisk dukkede op, blev 23 mennesker såret, og tre blev dræbt.

Bliv klogere på sagen her:

* Navnet The Unabomber stammer fra FBI's kodenavn for gerningsmanden. Før hans identitet blev kendt, blev han kaldt "Unabom" - en forkortelse for university, airline og bomber.

* The Unabombers første brevbombe eksploderede i 1978. Pakken blev leveret til et medlem af fakultetet på Northwestern University i delstaten Illinois. Pakken eksploderede i hænderne på en sikkerhedsvagt, der dog overlevede.

* Bomberne dukkede sporadisk op i årene efter, nogle gange med få års mellemrum.

* Den længste pause mellem brevbomberne var fra februar 1987 til juni 1993.

* I 1995 krævede The Unabomber, at The Washington Post og New York Times udgav hans manifest på 35.000 ord. Hvis de gjorde det, ville han stoppe brevbomberne, og ellers ville han fortsætte.

* Manifestet blev udgivet, og her kunne bagmandens bror genkende ordlyden i manifestet, hvilket førte til anholdelsen af Theodore "Ted" Kaczynski i 1996.

* Theodore "Ted" Kaczynski var en veluddannet mand med en doktorgrad i matematik. Han bar et had over for moderne teknologi, som han mente bidrog til fremmedgørelsen af mennesker i samfundet.

* Derfor var hans mål også personer, der bidrog til den teknologiske udvikling af samfundet. Det indebar blandt andet en række universitetsprofessorer.

* Kaczynski sidder i dag fortsat i fængsel.

Kilder: The Washington Post og Wired.

/ritzau/