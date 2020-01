FAKTA: Holocaust var folkemord på seks millioner jøder

En række af verdens ledere er samlet i Jerusalem for at markere 75-årsdagen for befrielsen af Auschwitz.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er til stede i Jerusalem for at deltage i markeringen af 75-året for befrielsen af Auschwitz.

Koncentrationslejren Auschwitz lå under Anden Verdenskrig i det tyskbesatte Polen.

Holocaust er betegnelsen for nazisternes systematiske folkemord på omkring seks millioner jøder under Anden Verdenskrig.

* Ordet har græske rødder og betyder "brændt" eller "brandoffer".

* Shoah - Katastrofe - er den nutidige jødisk-hebraiske betegnelse for Holocaust.

* Nazisterne kom til magten i Tyskland i 1933. Og de regerede landet frem til nederlaget i Anden Verdenskrig i 1945.

* Nazistyret dræbte omkring seks millioner jøder i Tyskland og i de lande, Tyskland besatte under krigen.

* Mange af jøderne blev tvangsforflyttet til koncentrationslejre. Her blev de dræbt i gaskamre eller bukkede under for sult og sygdomme.

* En af de mest berygtede dødslejre var Auschwitz-Birkenau i det tyskbesatte Polen. Her menes 1,1 million mennesker at være dræbt.

Kilder: Ritzau, Dansk Institut for Internationale Studier.

/ritzau/