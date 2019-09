FAKTA: Hongkong har været kinesisk siden 1997

Hongkong blev i foråret kastet ud i den værste krise siden 1997 af et omstridt lovforslag om udlevering.

Efter måneder med kaotiske og voldelige protester markerede titusindvis af demonstranter i Hongkong lørdag femårsdagen for Paraplyrevolutionen, der i 2014 begyndte som en række demonstrationer mod den kinesiske regerings forsøg på at ændre valgloven i storbyen.

Hongkong blev i foråret kastet ud i en dyb krise af et omstridt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina.

Her er fakta om Hongkongs historie:

* Fra 1839 til 1842 var Storbritannien i krig med Qing-dynastiet i Kina. Krigen kaldes Den Første Opiumskrig, og i denne konflikt erobrede Storbritannien Hongkong.

* Under Anden Opiumskrig fra 1856 til 1869 erobrede briterne halvøen Kowloon lige over for øen Hongkong.

* I 1898 indgik Storbritannien en aftale med Kina om, at kronkolonien Hongkong lejedes af briterne i en periode på 99 år frem til 1997.

* 1. juli 1997 overdrog briterne Hongkong til Kina.

* Forinden var der lavet en aftale, der i 50 år frem til 2047 skal sikre, at Hongkong fortsat har kapitalisme og demokratiske styreformer.

Kilder: AFP, Reuters

/ritzau/