FAKTA: Huawei - Kinas mobilgigant

Midt i en tilspidset konflikt mellem USA og den kinesiske producent af smartphones og it-infrastruktur Huawei har det kinesiske selskab fået en central betydning.

Læs om den kinesiske televirksomhed her:

* Huawei blev grundlagt i 1987 af en tidligere officer i det kinesiske militær i Shenzhen, Kina. Her har den nu verdensomspændende virksomhed fortsat hovedkvarter.

* Virksomheden er i dag gigantisk og sælger produkter og services i 170 lande verden over.

* Huaweis kerneaktiviteter er fremstilling af telekommunikationsnetværk, services for virksomheder og myndigheder og fremstilling af blandt andet mobiltelefoner og tablets.

* USA har blacklistet selskabet af frygt for, at den kinesiske stat eller andre aktører kan anvende Huaweis netværk til cyber-spionage.

* Den britiske avis Financial Times har tidligere beskrevet, at Huawei som andre kinesiske selskaber har en intern kommunistparti-komité. Det har givet næring til rygterne om, at selskabet er meget tæt på de kinesiske myndigheder.

* Huawei har afvist alle disse påstande og understreget, at selskabet er uafhængigt af myndighederne og ikke driver spionage.

/ritzau/Reuters