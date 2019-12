FAKTA: Hvad er al-Shabaab

Torsdag morgen stormede den somaliske gruppe al-Shabaab et universitet i Kenya og tog gidsler. 14 er dræbt.

Den somaliske gruppe al-Shabaab har torsdag morgen stormet et universitet i den nordøstlige del af Kenya i byen Garissa. 14 personer er dræbt, siger politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters og adskillige er såret.

Her er et overblik over, hvem al-Shabaab er, og hvilke aktioner de blandt andet står bag:

* Al-Shabaab er en militant, islamistisk bevægelse i Somalia, der blev dannet i 2006 på resterne af gruppen De Islamiske Domstole.

* Den militante islamistiske bevægelse ser sig selv som jihadkrigere i kamp mod islams fjende og har som målsætning at indføre sharia-lovgivning.

* Bevægelsen fører guerillakrig og udfører terror mod Somalias regering.

* Ideologisk lægger al-Shabaab sig tæt op ad terrorbevægelsen al-Qaeda og blev i februar 2012 officielt terrornetværkets somaliske gren.

* Al-Shabaab stod bag drabet på 76 personer på et fodboldstadion i Ugandas hovedstad, Kampala, i 2010.

* Al-Shabaab har også taget skylden for angrebet i indkøbscentret Westgate i hovedstaden Nairobi i oktober 2013, hvor mindst 67 mennesker blev slået ihjel. Heriblandt flere vesterlændinge.

* Militante fra al-Shabaab stod i december 2014 bag henrettelsen af mindst 36 ikke-muslimer, der arbejdede i et stenbrud i det nordøstlige Kenya.

* I marts angreb al-Shabaab et hotel i Mogadishu, hvor 10 blev dræbt.

Kilder: BBC, religion.dk