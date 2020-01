FAKTA: Hvad er en international sundhedskrise?

Coronavirus har foreløbigt kostet over 200 mennesker livet og udgør en international sundhedskrise.

Et ekspertpanel i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har torsdag aften erklæret, at det dødelige og smitsomme coronavirus udgør en international sundhedskrise.

Men hvad betyder det egentlig? Her er et overblik:

* Ekspertudvalget kan erklære en international sundhedskrise - eller på engelsk "Public Health Emergency of International Concern" - som følge af det internationale sundhedsregulativ (IHR) fra 2005.

* En international sundhedskrise defineres som "en ekstraordinær begivenhed, der vurderes at udgøre en offentlig sundhedsrisiko for andre nationer på grund af international sygdomsspredning, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".

* En sådan krise indebærer ifølge WHO, at situation er "alvorlig, pludselig, usædvanlig og uventet".

* Det betyder også, at krisen "har implikationer for den offentlige sundhed ud over den ramte nations grænser", og at den "kan kræve øjeblikkelig international handling".

* Ekspertpanelet er udpeget fra en liste af folk, som WHO's generaldirektør har valgt. Det består af internationale eksperter i blandt andet sygdomskontrol, vaccineudvikling og epidemier.

Kilde: WHO

/ritzau/