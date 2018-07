FAKTA: Hvad er USA's kongetal?

Antallet af nye job skabt i USA kaldes for kongetallet, fordi det har stor betydning for verdensøkonomien.

Den første fredag i hver måned kommer det såkaldte kongetal fra USA. Det er tallet for, hvor mange nye amerikanske job uden for landbruget, der er blevet skabt i den foregående måned.

Tallet får stor opmærksomhed blandt økonomer og er en strømpil for, hvordan verdensøkonomien har det, da USA er verdens største økonomi. Går det godt i USA, går det også godt i Europa - og i Danmark.

* Tallet er vigtigt af to årsager:

- Er det positivt, vil det være et bevis på, at det private erhvervsliv er ved at være i stand til at drive det offentlige betalte opsving videre.

- I et lidt længere perspektiv er det et nøgletal, der indeholder en masse ny information både om erhvervslivet, forbruget og boligpriserne, som er de vigtigste komponenter i økonomien.

* Går det godt hos amerikanerne, så betyder det meget for Europa, der har mange virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

Kilde: Reuters.