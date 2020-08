FAKTA: Hviderusland - Europas sidste diktatur

Aleksandr Lukasjenko har vundet alle præsidentvalg siden 1994, men de har ifølge OSCE ikke været frie valg.

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, står ifølge en officiel valgstedsmåling til at få 79,7 procent af stemmerne ved præsidentvalget i landet.

* Hviderusland ligger i Østeuropa mellem Rusland, Ukraine og EU-landene Polen, Litauen og Letland.

* Det er omkring fem gange så stort som Danmark.

* Befolkningen tæller knap 9,5 millioner mennesker, hvoraf 2 millioner bor i hovedstaden, Minsk.

* Både hviderussisk og russisk er officielle sprog. De er nært beslægtede.

* Hviderusland var en del af Sovjetunionen og blev uafhængigt i 1991.

* I 1994 vandt Aleksandr Lukasjenko landets første præsidentvalg. Han fik kort efter ændret forfatningen og styrket sin egen magt på kontroversiel vis.

* Lukasjenko har vundet alle præsidentvalg siden, men de har ifølge Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) ikke været frie og retfærdige valg.

* Lukasjenko kaldes således ofte for "Europas sidste diktator".

* Valgkampen forud for søndagens valg har dog ikke været en dans på roser for Lukasjenko, som er blevet udfordret af den politiske nybegynder Svetlana Tikhanovskaja.

* Hun valgte at stille op, fordi alle andre prominente modkandidater var anholdt eller flygtet. Hun gik ikke til valg på et politisk program, men med et løfte om at gennemføre reformer og holde nye, frie valg.

Kilder: TT, Udenrigsministeriet, CIA World Factbook, The Guardian.

/ritzau/