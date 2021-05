FAKTA: I disse kommuner er der røgfri arbejdstid

I 62 af landets 98 kommuner må man ikke ryge i arbejdstiden.

Fra næste år indfører Køge Kommune et rygeforbud i arbejdstiden. Kommunen er den seneste i rækken af danske kommuner, som har indført forbuddet. Fredensborg Kommune var den første til at indføre et forbud i 2012.

Her følger en oversigt over de kommuner, hvor rygning er forbudt i arbejdstiden:

* 2012: Fredensborg og Norddjurs

* 2013: Aarhus, Allerød og Sorø

* 2014: Middelfart, Holbæk, Syddjurs, Struer og Egedal

* 2015: Gladsaxe, Bornholm og Guldborgsund

* 2016: Favrskov, Esbjerg og Odder

* 2017: Odense, Lemvig, Vallensbæk og Kerteminde

* 2018: Vesthimmerland, Furesø og Dragør

* 2019: Randers, Rebild, Holstebro, Svendborg, Mariagerfjord, Viborg, Nordfyns, Ishøj og Brøndby

* 2020: Haderslev, Vejen, Næstved, Varde, Skanderborg, Helsingør, Sønderborg, Hvidovre, Ærø, Billund, Ikast-Brande, Hjørring, Nyborg, Albertslund, Halsnæs, Assens, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg og Hørsholm

* 2021: Hillerød, Gentofte, Lolland, Herning, Rødovre, Odsherred, Lejre, Skive, Silkeborg og Stevns

* Seks kommuner er på vej:

* 2021: Faxe (1.7.), Ringkøbing-Skjern (1.8.), Frederikssund (1.8.), Ringsted (15.8.) og Gribskov (1.10.)

* 2022: Køge (1.1.)

Kilder: Kræftens Bekæmpelse

/ritzau/