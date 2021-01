FAKTA: IMF blev sat i verden for at forebygge valutakriser

Den Internationale Valutafond har siden 1940'erne arbejdet på at sikre stabilitet i den globale økonomi.

Den Internationale Valutafond (IMF) er en finansiel institution med hovedkvarter i Washington D.C.

IMF blev sammen med Verdensbanken etableret efter Anden Verdenskrig. Formålet var at stabilisere den globale økonomi og fremme økonomisk samarbejde.

IMF's oprindelige opgaver var at forhindre den ustabilitet i valutakurser, som i 1920'erne og 1930'erne var med til at hæmme international samhandel samt gribe ind i forbindelse med finanskriser med lån til medlemslande.

De seneste årtier har udførlige analyser, i form af den halvårlige publikation World Economic Outlook, af medlemslandenes økonomier været en af IMF's væsentligste opgaver.

Desuden har valutafonden spillet en stor rolle i genopretningen af eurolandes økonomier efter finanskrisen.

Fakta om IMF:

* Oprettet i 1947.

* Næsten 190 lande er medlem.

* Har cirka 2500 ansatte.

* Christine Lagarde fra Frankrig har siden 2011 været direktør. Hun er den første kvinde på posten.

* Ydede fra midten af 1990'erne store lån, ledsaget af krav til den økonomiske politik, til flere lande i Latinamerika og Asien, der var ramt af finanskriser.

* Det samme skete for cirka ti år siden under den globale finanskrise. Her var IMF's indsats blandt andet rettet mod eurolandene Grækenland, Portugal og Irland.

Kilder: BBC, IMF, Den Store Danske