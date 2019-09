FAKTA: IPCC-rapport om havene og kryosfæren

FN's Klimapanel undersøger i ny rapport klimaændringernes betydning for havene og Jordens frosne områder.

Oceanerne og kryosfæren - Jordens frosne områder - er temaet for en ny særrapport fra FN's Klimapanel (IPCC). Forskerne sammenfatter her eksisterende viden om klimaforandringernes indvirkning på disse områder.

Rapporten har navnet "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)". Den er trods saudiarabisk modstand netop godkendt af repræsentanter for IPCC's 195 medlemslande på et møde i Monaco. Læs mere her:

* Havene på kloden dækker 71 procent af planetens overflade - fra polerne til regionerne ved Ækvator - og indeholder 97 procent af alt vand på Jorden.

* Kryosfæren omfatter alle de frosne områder: Sne, gletsjere, iskapper, isshelfer ("ishylder" på vandet), isbjerge, havis, is på søer og i floder, permafrost og jord, der i sæsoner er frossen.

* Omkring ti procent af Jordens landmasser er dækket af gletsjere eller iskapper. De rummer sammen med evig sne omkring 69 procent af klodens ferskvand.

* Mennesker bosat i polarområder eller i bjerg- og kystregioner er særligt udsat for forandringer i havene og kryosfæren.

* I dag lever fire millioner mennesker permanent i Arktis. Lavtliggende kystzoner er hjem for omkring 680 millioner mennesker (omkring 11 procent af Jordens befolkning i 2010) - tallet ventes i 2050 at være over en milliard. Omkring 670 millioner lever i områder med høje bjerge.

* IPCC's rapport er skrevet af 104 ledende forskere og redaktører fra 36 lande, hvoraf 19 er ulande eller mellemindkomstlande.

* Teksten indeholder næsten 7000 videnskabelige referencer, og der er i forløbet indkommet over 31.000 kommentarer fra 80 lande.

* IPCC udgiver cirka hvert syvende år en samlet hovedrapport om klimaets tilstand. Den femte kom i 2014, og den sjette ventes klar i 2021-2022.

Kilder: IPCC (FN's Klimapanel)

/ritzau/