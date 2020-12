FAKTA: Israel er længst fremme med at vaccinere mod corona

Vaccinationerne mod covid-19 er i fuld gang verden over, og Israel har indtil videre førertrøjen på.

Verden over vaccineres der på livet løs med de nye coronavacciner.

Hjemmesiden Our World in Data, som forskere fra blandt andet Oxford University står bag, har lavet en oversigt over, hvor langt man er i forskellige lande med at rulle vaccinen ud.

Tallene stammer fra de enkelte landes myndigheder. Det er dog ikke alle af de lande, der er begyndt at vaccinere, som også har offentliggjort tal for, hvor mange der har modtaget vaccinen.

Her kan du se de ti lande, der indtil nu har flest borgere, som har påbegyndt vaccinationen, ud fra de opgørelser, der er offentligt tilgængelige ifølge Our World in Data.

I parentes følger datoen for seneste registrering.

* Israel: 7,44 procent af befolkningen har fået første stik (29. december).

* Bahrain: 3,29 procent (29. december).

* Storbritannien: 1,18 procent (24. december).

* USA: 0,64 procent (28. december).

* Danmark: 0,23 procent (30. december).

* Canada: 0,19 procent (29. december).

* Portugal: 0,16 procent (29. december).

* Tyskland: 0,09 procent (29. december).

* Litauen: 0,08 procent (28. december).

* Kina: 0,07 procent (19. december).

Kilder: Ourworldindata.org, Statens Serum Institut.

/ritzau/