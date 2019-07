FAKTA: Jobbeskrivelse for EU's kommissionsformand

Den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, bliver EU-Kommissionens næste formand.

Tyskeren Ursula von der Leyen er fra 1. november EU-Kommissionens 14. formand. Hun bliver den første kvindelige formand og overtager efter Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

Her følger et overblik over, hvad jobbet som kommissionsformand dækker over:

* Kommissionsformanden vælges hver femte år. EU's stats- og regeringschefer udpeger en kandidat under "hensyntagen til resultatet" af europaparlamentsvalget. Kandidaten skal godkendes med absolut flertal i parlamentet.

* Kommissionsformanden leder og fordeler arbejdet i EU-Kommissionen, der består af en kommissær fra hvert EU-land og er den politiske ledelse af EU's embedsværk.

* Kollegiet af kommissærer holder fælles møde hver onsdag i Bruxelles. Når EU-Parlamentet en gang om måneden samles i Strasbourg i Frankrig, rejser kommissionen med og holder sit møde der om tirsdagen.

* Ud over de ugentlige møder kan formanden indkalde kommissionen til ekstraordinære møder, når omstændighederne kræver det.

* EU-Kommissionen skal, ud fra de mere overordnede politiske retningslinjer udstukket af medlemslandene i Det Europæiske Råd, komme med konkrete forslag til ny lovgivning.

* EU-Kommissionen er traktatens vogter og ansvarlig for at sikre, at medlemslandene overholder EU's fælles regler.

* EU-Kommissionen repræsenterer EU udadtil. Det er for eksempel kommissionsformanden, der sammen med EU-præsidenten holder topmøder med andre landes præsidenter.

Kilde: Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen.