FAKTA: Kinas magtfulde kommunistiske ledere

Siden 1949 har Kina været styret af kommunistpartiets ledere. Nu styrker Xi Jinping sit greb om magten.

Xi Jinping blev lørdag genvalgt som landets præsident for en ny femårsperiode.

Det skete, efter at Kina har fjernet begrænsningen på to perioder for landets præsidenter.

Dermed er vejen banet for, at Xi Jinping kan fortsætte som leder efter 2023, hvor han ellers skulle være trådt af.

Læs her mere om dem, der har tegnet det kommunistiske Kina gennem tiderne:

* Mao Zedong:

Mao Zedong ledede kommunistpartiet under den borgerkrig, der i 1949 endte med, at partiet fik den totale magt i Kina.

Formand Mao tegnede partiet fra 1943 til 1976. Andre personer besad i perioder de øverste poster, men reelt var Mao den afgørende leder.

Under Mao Zedong gennemførte Kina flere reformer, deriblandt Kulturrevolutionen. Perioden under Mao Zedong var præget af flere perioder med hungersnød og hårdhændet undertrykkelse af politiske modstandere.

* Deng Xiaoping:

Deng Xiaoping vandt efter Mao Zedongs død i 1976 den interne magtkamp i partiet.

Deng beskrives som Kinas de facto-leder fra slutningen af 1970'erne til 1989, hvor han begyndte at trække sig.

Deng stod bag en række reformer, blandt andet på det økonomiske område, der løste op for den meget dogmatiske kommunistiske politik.

Deng Xiaopings periode som leder endte med massakren på Den Himmelske Freds Plads i 1989, hvor en stor folkelig protest blev knust. Det er usikkert, om Deng gav ordren, men massakren blev set som udtryk for en konflikt mellem partiets moderate og konservative fløj.

* Jiang Zemin:

Jiang Zemin kontrollerede partiet fra 1989 til 2002. Han anses for at være en kompromiskandidat i krisen efter massakren på Den Himmelske Freds Plads.

Jiangs periode var præget af voldsom økonomisk vækst baseret på økonomiske reformer kombineret med indenrigspolitiske stramninger.

* Hu Jintao:

Hu Jintao regerede fra 2002 til 2012.

Under Hu Jintao fortsatte Kinas markante økonomiske vækst. Samtidig stod Hu i spidsen for indsatsen for at genrejse Kina som verdensmagt med hjælp fra bløde magtinstrumenter som investeringer og diplomati.

Der blev dog stadig slået ned på politiske modstandere og kritikere i befolkningen.

* Xi Jinping:

Xi Jinping har været præsident siden 2013 og har i høj grad samlet magten hos sig selv. Han har arbejdet aktivt på at skabe en personkult om præsidenten som folkets leder.

En omfattende kampagne mod korruption i alle lag har fjernet mange politiske modstandere. Xi har strammet grebet om den kinesiske befolkning med censur.

Udenrigspolitikken er skærpet, og der er investeret i militæret, som er markant til stede i regionen og de facto har kontrollen med store dele af Det Sydkinesiske Hav.

Kilder: Ritzau, Reuters og New York Times.

/ritzau/