FAKTA: Klorokin testes verden over mod coronavirus

Hydroxyklorokin bruges til forebyggelse af malaria, men har ikke beviselig effekt mod coronavirus.

Lægemidlerne klorokin og hydroxyklorokin har fået en uventet hovedrolle i kampen mod coronavirusset.

Mandag har den amerikanske præsident, Donald Trump, udtalt, at han tager hydroxyklorokin for at forebygge coronavirus.

Verden over bliver der foretaget forsøg med klorokin og hydroxyklorokin for at klarlægge, om det har en effekt mod virusset. Flere sundhedseksperter har dog betvivlet virkningen.

Læs mere om klorokin og hydroxyklorokin her:

* Hydroxyklorokin er medicin i tabletform, som i EU er godkendt til behandling af gigt og hudsygdomme samt til forebyggelse af malaria.

* Der findes både et lægemiddel, der hedder klorokin og et, der hedder hydroxyklorokin.

* Hydroxyklorokin er en mildere udgave af klorokin, og kun hydroxyklorokin sælges i Danmark.

* I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun lavet ganske få undersøgelser af klorokins og hydroxyklorokins effekt på Covid-19.

* Undersøgelserne udgør på nuværende tidspunkt ikke et solidt nok grundlag til at kunne vurdere, om klorokin eller hydroxyklorokin reelt har en effekt på coronapatienter.

* Det er heller ikke afdækket, hvilke bivirkninger lægemidlerne kan have, når de bruges i forbindelse med behandling af Covid-19.

* Hvis man tager midlet forebyggende mod malaria, kan det have sjældne bivirkninger som mavesmerter, kvalme, hovedpine og synsforstyrrelser.

* USA's Fødevare- og Lægemiddelstyrelse (FDA) har givet en særlig tilladelse til, at klorokin og hydroxyklorokin kan bruges i kliniske forsøg og i nødsituationer.

* Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har meldt ud, at klorokin og hydroxyklorokin kun bør anvendes til behandling af Covid-19 i forbindelse med kliniske forsøg eller til behandling af coronapatienter i kritisk tilstand i nationale nødprogrammer.

* Generelt har flere EU-lande indskærpet, at hydroxyklorokin ikke er godkendt mod coronavirus, og at der på nuværende tidspunkt ikke er evidens for behandlingen.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Sundhed.dk, Videnskab.dk.

