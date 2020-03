FAKTA: Knap hver anden virussmittet er helbredt igen

Coronavirusset har spredt sig til over 60 lande. En stor del af de smittede er blevet raske igen.

I midten af januar mistede den første person livet på grund af det nye coronavirus. Det var en 61-årig mand fra Kina, hvor virusset har sit epicenter.

Siden har virusset spredt sig over landegrænser, og mange tusinde har mistet livet. Endnu flere er dog blevet raske igen efter at have været smittet.

Få indblik i nogle centrale tal, der er registreret om virussets udbredelse:

* Antal døde på globalt plan: Knap 3000.

* Antal smittede på globalt plan: 86.900.

* Antal helbredte på globalt plan: 42.100.

* Der er bekræftet coronasmittede i over 60 lande.

* Størstedelen af smitten har fundet sted i Kina. Også i Sydkorea, Italien, Iran og Japan er der større virusudbrud.

* Virusset har fået navnet Sars-CoV-2. Sygdommen, man får af virusset, kaldes Covid-19.

Kilder: Johns Hopkins University.

/ritzau/