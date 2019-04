FAKTA: Kolera kan dræbe hver anden ved ringe behandling

Over 1000 personer meldes smittet med kolera i Mozambique, efter at en cyklon hærgede landet i marts.

Et udbrud af kolera i Mozambique i det sydøstlige Afrika har krævet sit første dødsoffer, oplyste direktøren for Mozambiques sundhedsmyndigheder, Ussene Isse, mandag.

Antallet af smittede var mandag oppe på mindst 1052 personer.

* Kolera er en diarrésygdom, der skyldes en bakterieinfektion i tarmen. Sygdommen giver hyppig, vandig diarré, der fører til et væsketab på op til 15 liter væske i døgnet.

* Under epidemier, hvor syge ikke får korrekt behandling, dør næsten halvdelen af de smittede. Ved en tilstrækkelig behandling er dødeligheden lav.

* Bakterien, der giver kolera, hedder vibrio cholerae. Den udvikler et giftstof, der får slimhinderne i tyndtarmen til at udskille en stor mængde vand og salte. Ofte vil den syge også have kvalme og kaste op.

* Væsketabet fører hurtigt til et lavt blodtryk og en udvikling af syre i blodet.

* Man regner med, at kolera i udviklingslande hovedsageligt smitter gennem forurenet vand, mens det i mere udviklede lande menes at smitte via mad.

* Risikoen for et koleraudbrud er større, når mange mennesker er samlet på små områder. I udviklingslande er det oftest børn fra to til fire år, der bliver smittet.

* Behandlingen af kolera består oftest i at give den smittede væske i form af drop, indtil kroppen selv skiller sig af med bakterien. Antibiotika kan dog forkorte perioden med diarré i alvorlige tilfælde.

* Der findes en vaccine mod kolera, der virker i to år, men den anbefales dog kun til danskere, der tager til områder med en igangværende koleraepidemi.

* Der går fra 12 timer til fem dage, før en smittet viser symptomer på kolera.

Kilder: Sundhed.dk

/ritzau/