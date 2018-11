FAKTA: Konflikten i det østlige Ukraine

Konflikten i Østukraine har siden 2014 kostet over 10.000 mennesker livet. Bliv klogere på konflikten her.

Søndag gik vælgerne i Donetsk og Lugansk i det østlige Ukraine til valg. Et valg der af Vesten anses som ulovligt.

Både USA og EU havde på forhånd bedt Rusland om ikke at tillade søndagens afstemning, fordi de mener, at valget kan hæmme indsatsen mod at afslutte konflikten i Ukraine yderligere.

Bliv klogere på konflikten her:

* Den væbnede konflikt i Ukraine har siden 2014 kostet over 10.000 mennesker livet.

* Konflikten tog fart i april 2014, da prorussiske separatister begyndte at gøre oprør mod styret i Kiev.

* En måned forinden var den ukrainske halvø Krim blevet annekteret af Rusland.

* Separatisterne i Østukraine erklærede selvstændighed og oprettede folkerepublikker i Donetsk og Lugansk.

* Konflikten har udløst en dyb krise mellem Rusland og Vesten.

* Forsøg på at skabe en våbenhvile i området er delvist lykkedes, men der er fortsat kampe med jævne mellemrum.

Kilder: BBC, Reuters, The Wall Street Journal, AFP.

/ritzau/