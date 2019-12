FAKTA: Konflikten i det østlige Ukraine

Konflikten i Østukraine har siden 2014 kostet over 13.000 mennesker livet. Bliv klogere på konflikten her.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og hans ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, er på et topmøde mandag blevet enige om at forpligtige sig til en omfattende våbenhvile i det østlige Ukraine inden årets udgang.

Bliv klogere på konflikten i det østlige Ukraine her:

* I 2013 kommer et folkeligt oprør i protest mod præsident Viktor Janukovitj, som nægter at underskrive en aftale om tættere forhold til EU.

* I februar 2014 bliver optøjerne intensiveret. Janukovitj flygter til Rusland, og en provestlig regering tager over.

* I marts 2014 annekterer Rusland halvøen Krim. Prorussere gør oprør i det østlige Ukraine ved grænsen til Rusland.

* Separatisterne i Østukraine erklærer selvstændighed og opretter folkerepublikker i Donetsk og Lugansk.

* EU og USA indfører sanktioner mod Rusland.

* I februar 2015 indgår parterne en aftale om våbenhvile i Hvideruslands hovedstad, Minsk. Aftalen giver blandt andet Østukraine selvstyre, men dette er fortsat ikke sket.

* På et topmøde i Paris mandag den 9. december 2019 bliver Ukraine og Rusland enige om at indgå en våbenhvile i det østlige Ukraine, inden året er omme.

* Aftalen omfatter også en tilbagetrækning af styrker fra ukrainske konfliktområder inden marts 2020 samt en fangeudveksling inden udgangen af 2019.

* Parterne bliver også enige om at holde et nyt topmøde om fire måneder for at gøre status på fredsprocessen.

* Den væbnede konflikt i Ukraine har siden 2014 kostet over 13.000 mennesker livet. Imens er over en million mennesker drevet på flugt.

Kilder: BBC, Reuters, The Wall Street Journal, AFP.

/ritzau/