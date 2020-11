FAKTA: Kongressen laver lovene i USA

Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus. Senatet har været Republikanernes siden 2014-valget.

De amerikanske vælgere skal ud over en præsident også vælge medlemmer til Kongressen, der består af Senatet og Repræsentanternes Hus.

Her kan du blive klogere på, hvorfor det spiller en stor rolle, hvem der styrer Kongressen, samt hvordan de to kamre adskiller sig fra hinanden:

* Repræsentanternes Hus:

- Repræsentanternes Hus har 435 medlemmer.

- Medlemmerne vælges for to år ad gangen, og alle medlemmer er på valg.

- Hver stat i USA er repræsenteret efter befolkningstal.

- Repræsentanternes Hus kan indlede og behandle en rigsretssag mod en folkevalgt.

- Enhver lovgivning, der indfører ny beskatning af borgerne, skal stamme fra Repræsentanternes Hus.

- Der skal 218 medlemmer til at udgøre et flertal i Repræsentanternes Hus.

- Ved seneste valg i 2018 vandt Demokraterne 235 pladser, mens Republikanerne vandt 200 pladser.

- Dermed skal Republikanerne vinde 19 sæder mere end ved midtvejsvalget for at genvinde kontrollen med Huset.

* Senatet:

- Senatet har i alt 100 medlemmer - to fra hver delstat.

- Medlemmerne vælges for seks år ad gangen, og en tredjedel er på valg hvert andet år. I år skal der vælges 35 senatorer.

- Ved stemmelighed i Senatet er vicepræsidentens stemme afgørende.

- Senatet godkender eller forkaster de internationale traktater, som præsidenten foreslår. I tilfælde om frihandel skal Repræsentanternes Hus også godkende en traktat.

- Senatet godkender eller forkaster præsidentens kandidater til fremtrædende poster som for eksempel til USA's Højesteret.

- Senatet afgør eventuelle rigsretssager, som Repræsentanternes Hus har indledt.

- Senatet består forud for valgdagen af 53 republikanere, 45 demokrater og to uafhængige, der stemmer med Demokraterne.

- Dermed skal Demokraterne vinde fire pladser for at få et flertal i Senatet. Hvis Demokraternes præsident- og vicepræsidentkandidat, Joe Biden og Kamala Harris, vinder, kan de nøjes med at vinde tre pladser.

I det tilfælde vil fordelingen være 50-50, men vicepræsidenten vil dermed sidde med den afgørende stemme.

- Republikanerne har haft et flertal i Senatet siden midtvejsvalget i 2014.

* Lovgivning:

- Hvis en ny lov skal vedtages, skal den vedtages ved et flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet og derefter godkendes af præsidenten.

- Hvis præsidenten nægtes at underskrive en lov, kan Kongressen godt vedtage loven alligevel. Det kræver, at loven vedtages med to tredjedeles flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet.

Kilder: Repræsentanternes Hus, Senatet, The Guardian.

/ritzau/