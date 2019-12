FAKTA: Kort om COP25

* FN's klimatopmøde COP25 blev holdt i Spaniens hovedstad, Madrid. Spanien trådte hurtigt til, da Chile måtte opgive at være vært for mødet på grund af uroligheder i landet.

* COP25 skulle have varet fra 2. til 13. december, men gik knap to døgn over tid.

* Omkring 25.000 deltagere fra næsten 200 lande har deltaget.

* Den første uge deltog embedsmænd, den anden uge ankom ministre og andre højtstående politikere.

* Den formelle dagsorden har handlet meget om, hvordan Parisaftalen skal implementeres.

* Regler for handel med CO2-kvoter skulle fastlægges, og landene skulle drøfte håndtering af de skader, klimaforandringer forårsager. Begge dele er udskudt til næste år.

Kilder: TT, COP25, Sveriges regering

/ritzau/