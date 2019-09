FAKTA: Kun tre gange har Kongressen ført sag mod præsidenten

Sikres der to tredjedeles flertal for en domfældelse i Senatet i en rigsretssag, afsættes præsidenten.

Nancy Pelosi, den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus i USA, vil undersøge muligheden for at indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Udmeldingen kommer, efter at Trump er kommet i politisk modvind i en sag, hvor han beskyldes for at forsøge at presse Ukraines præsident til at finde snavs om demokraten Joe Biden.

Bliv klogere på processen vedrørende en rigsretssag her:

* Det er kun sket tre gange i USA's historie, at landets Kongres har ført en rigsretssag mod præsidenten.

I 1867-68 førte en magtstrid mellem Kongressen og præsident Andrew Johnson til en rigsretssag mod Johnson, som imidlertid blev frifundet med en margin på én stemme.

I 1974 gik præsident Richard Nixon af, da det stod klart, at han ville tabe en rigsretssag i forbindelse med Watergate-affæren, hvor præsidenten på ulovlig vis havde forsøgt at standse en dommerundersøgelse.

I 1998 blev præsident Bill Clinton stillet for en rigsret for at have løjet om sit seksuelle forhold til praktikant i Det Hvide Hus Monica Lewinsky. Han blev frifundet i februar 1999.

* Kongressens to kamre deltager begge i en rigsretssag.

I Repræsentanternes Hus skal et flertal rejse en anklage, der i henhold til forfatningen skal omfatte "alvorlig kriminalitet". Det gælder blandt andet forræderi, bestikkelse eller kriminalitet knyttet til misbrug af politisk magt.

Derefter skal Senatets 100 medlemmer forestå selve domshandlingen, hvor der kræves mindst 66 stemmer for en domfældelse.

Sikres der to tredjedeles flertal for en domfældelse i Senatet, afsættes præsidenten.

For tiden har Demokraterne flertallet i Repræsentanternes Hus, mens præsident Donald Trumps Republikanske Parti har flertallet i Senatet.

Kilder: The New York Times, CNN, NTB.

/ritzau/