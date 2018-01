FAKTA: Læs her om den grønne havskildpadde

Den grønne havskildpadde, er den næststørste havskildpaddeart og er på IUCN’s liste over truede dyrearter.

Den kæmpestore bestand på over 200.000 redeliggende havskildpadder ved det nordlige Great Barrier Reef i Australien risikerer at kollapse, hvis der ikke rettes op på kønsfordelingen, hvor over 99 procent af nyfødte unger er hunner.

* Den grønne havskildpadde (Chelonia mydas) er mellem 80 og 150 centimeter lang og kan veje 200 kilo.

* Omkring 100.000 grønne havskildpadder mister hvert år livet i den indo-australske region.

* Kun én ud af 1000 unger overlever indtil voksenalderen.

* Der findes syv arter af havskildpadder. Seks ud af syv er af IUCN - World Conservation Union - klassificeret som enten kritisk truet eller truet.

Kilder: WWF Verdensnaturfonden.

/ritzau/