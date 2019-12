FAKTA: Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom

142.000 døde af mæslinger sidste år. Læs om den smitsomme virussygdom, som stadig koster mange liv.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har torsdag fremlagt en ny opgørelse over antallet af dødsfald forårsaget af mæslinger verden over.

Den viser, at mangel på vacciner i flere af verdens fattige områder er medvirkende til, at 142.000 mennesker døde af mæslinger i 2018. Det er 15 procent flere end året før.

9,8 millioner mennesker menes at være blevet smittet med mæslinger i 2018. Det er næsten 29 procent flere end året før.

Læs mere om mæslinger her:

* Mæslinger skyldes smitte med et morbillivirus.

* Virusset er meget smitsomt og kan overføres gennem luften og ved direkte kontakt med kropsvæsker som for eksempel snot.

* Forløbet af mæslinger kan variere fra et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlig komplikationer med betændelse af hjernehinderne.

* Ved smitte minder de første sygdomstegn om en svær forkølelse med hoste og høj feber. Efter tre-fire dage ses bedring, men bedringen er kun midlertidig.

* Efter få dages bedring kommer der typisk en forværring med en ny feberepisode ledsaget af udslæt. Det er i forbindelse med den anden fase, at der kan komme komplikationer.

* Der findes ikke en specifik behandling rettet mod mæslingevirusset. Behandlingen består i lindring af symptomerne samt behandling af komplikationer.

* I de mest alvorlige tilfælde er mæslinger livstruende, og i udviklingslandene er mæslinger en vigtig årsag til børnedødsfald.

* I Europa ender hvert fjerde til femte mæslingetilfælde i barnealderen med hospitalsindlæggelse.

Kilde: Statens Serum Institut.

/ritzau/