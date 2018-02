FAKTA: Manchester Uniteds store tragedie i München

I en flyulykke 6. februar 1958 døde otte spillere fra Manchester Uniteds mesterhold, de såkaldte Busby Babes.

Den 6. februar 1958 forulykkede et fly med blandt andet hele Manchester Uniteds fodboldhold under et forsøg på at lette fra en snefyldt lufthavn i München.

Bliv klogere på ulykken her:

* 23 af de 44 ombordværende omkom, heraf otte spillere fra Manchester Uniteds engelske mesterhold, de såkaldte Busby Babes.

* De omkomne spillere var Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam "Billy" Whelan og Duncan Edwards. Sidstnævnte døde 15 dage efter ulykken på et hospital i München.

* Også klubbens sekretær Walter Crickmer samt lederne Bert Whalley og Tom Curry døde i ulykken. Det samme gjorde otte journalister, to besætningsmedlemmer og yderligere to passagerer.

* To andre spillere, Jackie Blanchflower og Johnny Berry, fik så alvorlige skader, at de aldrig kom til at spille fodbold igen.

* Blandt de overlevende var den dengang 20-årige Bobby Charlton, som senere fik en stor karriere i klubben og var anfører, da Manchester United vandt Europa Cup'en for mesterhold i 1968.

/ritzau/