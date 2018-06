FAKTA: Menneskerettighedsdomstolens afgørelse i Breivik-sagen

Anders Breivik har sagsøgt Norge for umenneskelig behandling. Det afviser Menneskerettighedsdomstolen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviser torsdag Anders Breiviks sag om dårlige afsoningsforhold for at være "åbenlyst ugrundet".

Anders Breivik mener derimod, at den norske stat bryder menneskerettighedskonvention artikel 3 og artikel 8.

Her er et overblik over afgørelsen:

* Artikel 3: Umenneskelig og nedværdigende behandling

- Ifølge Breivik er han er underlagt unødvendigt strikse sikkerhedsforanstaltninger som isolation og et højt antal kropsvisiteringer.

- Domstolen lægger vægt på, at selv i terrorsager er artikel 3 en af de mest fundamentale værdier i et demokratisk samfund.

- Til gengæld skal der tages højde for nødvendigheden af Norges sikkerhedsforanstaltninger, og at Breivik ikke har klaget over sine faciliteter.

- Breivik har tre celler indeholdende blandt andet studiebøger, nyhedsaviser, træningsudstyr, spilkonsol og tv.

- Antallet af kropsvisiteringer bliver anset som passende i forhold til sikkerhed og har primært fundet sted i situationer, hvor han skulle transporteres.

- Fordi isolationen har været nødvendighed for hans egen og andre fangers sikkerhed, og han er blevet kompenseret med andre forhold, afviser domstolen påstand om brud på artikel 3.

* Artikel 8: Ret til familie- og privatliv

- Breivik mener, at overvågning og kontrol af breve har stået på for længe. Samtidig har han ikke fået behandling for sin psykiske lidelse.

- Domstolen lægger vægt på, at det er i samfundets interesse, at Breiviks kommunikation bliver kontrolleret. Dermed kan han ikke opfordre til vold eller oprette højreekstremistisk netværk uden for fængsel.

- Det er ikke bevist, at Breivik lider af en psykisk sygdom. Af denne grund afviser domstolen, at der er sket et brud på artikel 8.

Kilder: Den Europæiske Menneskeretsdomstol

