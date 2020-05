FAKTA: Millioner melder sig ledige i USA under krise

Coronakrisen har kostet millioner af job i USA, hvor der er indført nye regler og vilkår for støtte.

Knap tre millioner flere amerikanere har den seneste uge meldt sig som ledige i USA.

Dermed er i alt 36 millioner blevet arbejdsløse under coronakrisen.

De mange nye arbejdsløse kan nu stille sig op i en lang kø for søge om arbejdsløshedsstøtte.

Hver delstat har sit eget system for arbejdsløshedsforsikringer. I nogle stater kan man ansøge om økonomisk støtte online. Andre stater tilbyder, at man kan ringe gratis og få hjælp til at ansøge om støtte over telefon.

Under coronakrisen har den føderale regering indført særlige regler og vilkår for arbejdsløshedsstøtte.

Reglerne betyder, at stater kan tilbyde økonomisk støtte, hvis:

* En arbejdsgiver permanent eller midlertidig opsiger den ansatte på grund af coronakrisen.

* Man som ansat bliver sendt på nedsat tid på grund af coronakrisen.

* Man er selvstændig og har mistet dele af eller hele sin indkomst på grund af krisen.

* Man som ansat er placeret i karantæne og ikke kan arbejde på grund af coronaudbruddet.

* Man som ansat ikke kan arbejde på grund af risikoen for smitte.

* Man som ansat er ude af stand til at passe sit arbejde, fordi man skal passe og pleje et familiemedlem.

* Ud over at udvide mulighederne for at få økonomisk støtte under arbejdsløshed, har den amerikanske regering også hævet beløbet, som man kan modtage i støtte, med 600 dollar om ugen.

* Derudover har regeringen forlænget perioden for arbejdsløshedsstøtte. Det betyder, at personer, der stadig er arbejdsløse, efter at den oprindelige periode er udløbet, kan modtage økonomisk støtte i yderligere 13 uger.

Kilder: U.S. Department of Labor, usa.gov.

/ritzau/