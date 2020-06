FAKTA: Nationalgarden sat ind i 23 stater

* 46-årige George Floyd var en sort mand, der mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis mandag 25. maj.

* Videooptagelser viser, at politibetjenten Derek Chauvin fastholder George Floyd ved at sætte et knæ i halsen på ham. Han holder denne position i flere minutter, mens Floyd gentager, at han ikke kan trække vejret.

* En obduktionsrapport har vist, at George Floyd døde af kvælning og tryk mod ryggen.

* Efter hans død har mindst 140 byer over hele USA været præget af demonstrationer.

* I 23 stater og i Washington DC er Nationalgarden indsat, efter at fredelige demonstrationer flere steder har udviklet sig til optøjer.

* Indtil videre er 17.015 medlemmer af Nationalgarden indsat. Det tal ventes at stige, efterhånden som guvernører i de enkelte stater for behov for at indkalde assistance til politiet.

