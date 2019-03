FAKTA: Nato er en militær alliance på tværs af Atlanten

Musketereden er kernen i den militære alliance Nato, som Danmark har været med i siden grundlæggelsen i 1949.

Nato er en international alliance, der betales af medlemmerne. Dog har USA i årevis løftet en tung økonomisk byrde. Det er ikke fair, lyder det fra den amerikanske forsvarsminister, James Mattis.

Han siger, at de andre Nato-lande skal bakke mere op om det fælles forsvar, hvis ikke USA skal "moderere" sine forpligtelser i Nato.

Her er et indblik i Nato og alliancens historie:

* Navn: Den Nordatlantiske Traktats Organisation.

* Historie: Politisk og militær alliance dannet i 1949 mellem 12 lande i Nordamerika og Vesteuropa. Medlemmerne lovede gensidigt at støtte og beskytte hinanden mod trusler fra Sovjetunionen.

* Kerne: Den såkaldte musketered - traktatens artikel 5 - siger, at et angreb på ét medlem regnes som et angreb på dem alle. Musketereden har kun været aktiveret én gang: 12. september 2001, dagen efter terrorangrebene i USA.

* Medlemmer: 28.

Stifterne var Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA.

Senere tilkomne medlemmer: Grækenland, Tyrkiet, Vesttyskland (senere Tyskland), Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Albanien og Kroatien.

* Hovedkvarter: Bruxelles i Belgien.

* Militærkommando: Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i Mons i Belgien.

* Ledelse:

Generalsekretæren kommer traditionelt fra et europæisk medlemsland. Nordmanden Jens Stoltenberg har haft posten siden 2014.

Øverste militære leder er per tradition en amerikaner. Det har siden maj 2016 været den amerikanske hærgeneral Curtis M. Scaparrotti.

Natos øverste myndighed er Det Nordatlantiske Råd (NAC), der til daglig består af ambassadører fra medlemslandene. NAC har kontorer i Nato-hovedkvarteret og holder møder hver uge.

Med jævne mellemrum mødes NAC på udenrigs- eller forsvarsministerniveau. Stats- og regeringscheferne holder topmøde efter behov.

Hvert land har et medlem af Natos militærkomité, der fungerer som rådgiver i militære spørgsmål. Militærkomitéens leder har siden juni 2015 været tjekken Petr Pavel. Han afløste den danske general Knud Bartels på posten.

Kilde: Nato.