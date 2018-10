FAKTA: Nedrustningsaftalen mellem USA og Rusland

INF-aftalen fra 1987 mellem USA og Rusland tilintetgjorde 2700 missiler og blev regnet for en stor succes.

* INF-aftalen blev indgået 8. december 1987 og var et resultat af forhandlinger mellem USA og Sovjetunionen, der på det tidspunkt var ledet af henholdsvis Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.

* INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

* Aftalen forbyder enhver opstilling af mellemdistancemissiler.

* Den var den første aftale, der fjernede en hel våbenklasse fra supermagternes arsenaler.

* INF-aftalen blev regnet for en stor succes og set som et stort skridt i retning af normalisering mellem øst og vest hen mod afslutningen af den kolde krig.

* Både atomare og konventionelle ballistiske missiler samt krydsermissiler med en rækkevidde på mellem 500 og 5500 kilometer blev tilintetgjort.

* USA destruerede omkring 850 missiler af typerne Pershing Ib, Pershing II og BGM-109 Tomahawk.

* Sovjetunionen ødelagde 1850 missiler af typerne SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4.

* Rusland og USA har flere gange beskyldt hinanden for at bryde aftalen.

* I februar 2017 oplyste anonyme embedsmænd i USA's regering til The New York Times, at Rusland i al hemmelighed havde testet og klargjort et nyt krydsermissilsystem. Det russiske forsvarsministerium kommenterede ikke oplysningerne.

Kilder: Den Store Danske, AFP, AP.

