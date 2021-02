FAKTA: Ni demokrater er anklagere i historisk rigsretssag

Senatet i USA har onsdag taget hul på hovedparten af rigsretssagen mod Donald Trump.

Donald Trump er anklaget for at have opildnet til oprør den 6. januar, hvor en stor gruppe af hans tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C.

Det skete, imens kongresmedlemmerne var samlet for formelt at godkende Joe Bidens valgsejr ved præsidentvalget 3. november 2020.

Her kan du læse mere om, hvordan rigsretssagen forventes at udspille sig:

* En gruppe på ni demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus fungerer som anklagere i sagen.

* De vil forsøge at bevise, at Trump opildnede sine tilhængere til at forstyrre en fredelig magtoverdragelse, og at hans ord i sidste ende fik dem til at storme Kongressen.

* Demokraterne peger på, at Trump i en tale 6. januar blandt andet opfordrede sine tilhængere til at "kæmpe som ind i helvede", og at han siden valget i november 2020 gentagne gange har hævdet, at han blev snydt for valgsejren.

* Demokraterne ventes at fremlægge beviser i sagen, der ikke tidligere har været fremme, har medarbejdere til de demokratiske politikere meddelt.

* Demokraterne har bedt Trump om at vidne i sagen, men det har han via sine advokater afvist.

* Tirsdag indledte Senatet sagen med flere timers debat og derpå en afstemning om, hvorvidt rigsretssagen er i overensstemmelse med USA's forfatning. Her gav et flertal i Senatet, herunder seks republikanere, udtryk for, at rigsretssagen er i overensstemmelse med forfatningen.

* Senatet har onsdag taget hul på hovedparten af rigsretssagen. Her har hver af de to sider op til 16 timer til mundtligt at fremføre deres argumenter.

* Senatorerne fungerer som en form for nævningeting i sagen.

* For at dømme Trump skal to tredjedele af Senatet, svarende til 67 medlemmer, stemme for det. Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser i kammeret. Det betyder, at samtlige 50 demokratiske senatorer og 17 republikanske senatorer skal stemme imod Trump, hvis han skal dømmes.

* Hvis Trump kendes skyldig, kan han udelukkes fra igen at stille op til et føderalt embede.

* Meningsmålinger viser, at et lille flertal på 56 procent af amerikanerne mener, at Trump fortjener at blive dømt for sin rolle i stormen på Kongressen 6. januar.

* Det er uvist, hvor længe rigsretssagen vil vare. Men den kan være afgjort allerede i næste uge.

* Trump er den første præsident i USA's historie, der to gange er blevet stillet for en rigsret. Første gang var i begyndelsen af 2020, hvor han var anklaget for at have forsøgt at bruge sin magt til – for egen politisk vindings skyld - at presse Ukraines præsident til at indlede en undersøgelse af Hunter Biden, som er søn af den nuværende præsident, Joe Biden.

* I sidste års rigsretssag blev Trump frikendt i Senatet, hvor kun en enkelt republikansk senator - Mitt Romney - stemte imod ham.

Kilder: Reuters, AFP

/ritzau/