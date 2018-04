FAKTA: Nordkoreas atomprøvesprængninger

Nordkorea har gennemført fem atomprøvesprængninger. En i 2006, 2009 og 2013 og to i 2016.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, vil lukke landets anlæg for atomprøvesprængninger.

Det siger han til det statslige nyhedsbureau KCNA ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Her er et overblik over Nordkoreas atomprøvesprængninger siden 2006:

* 9. oktober 2006:

Nordkorea foretager for første gang en decideret atomprøvesprængning. Det sker på anlægget Punggye-ri.

Eksplosionen måles til at have en kraft på under ét kiloton, og prøvesprængningen betegnes som delvist mislykket.

Nordkorea har en uge forinden varslet sine intentioner om at foretage en atomprøvesprængning.

* 25. maj 2009:

Nordkoreas anden atomprøvesprængning sker også på Punggye-ri-anlægget. Den er over dobbelt så kraftig som sprængningen tre år forinden.

Det fører til fordømmelse fra alle dele af verden, og FN's Sikkerhedsråd indfører efterfølgende nye sanktioner mod Nordkorea, der på det tidspunkt fortsat er styret af Kim Jong-il.

* 12. februar 2013:

Nordkorea meddeler på ny, at landet har foretaget en atomprøvesprængning. Det er den første, siden Nordkoreas nuværende leder, Kim Jong-un, overtog magten i december 2011.

Eksplosionen bliver målt som et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,1. Sydkorea vurderer, at den har en eksplosionskraft på mellem seks og ni kiloton.

* 6. januar 2016:

Nordkoreanske statsmedier meddeler, at landets militær har gennemført en sprængning af en hydrogenbombe. Det internationale samfund tvivler dog på, at der er tale om en hydrogenbombe.

På baggrund af en jordrystelse med en beregnet størrelse på cirka 5,0 vurderes eksplosionen at have en sprængkraft på seks-syv kiloton.

FN's Sikkerhedsråd skærper på baggrund af sprængningen endnu en gang sine sanktioner mod Nordkorea.

9. september 2016:

For anden gang på et år menes Nordkorea at gennemføre en atomprøvesprængning. Ifølge kilder i Sydkoreas militær har den tilsyneladende en sprængkraft på mellem 20 og 30 kiloton, hvilket gør den til den største, som landet nogensinde har gennemført.

Den formodede sprængning sker på årsdagen for Nordkoreas grundlæggelse i 1948.

Kilde: Reuters.

/ritzau/