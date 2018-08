FAKTA: Ny frihandelsaftale skal erstatte 24-årige Nafta

USA og Mexico har mandag indgået en aftale om en erstatning for Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har siden valgkampen kritiseret Nafta-aftalen, der længe er forsøgt genforhandlet.

Mandag siger Trump, at en ny frihandelsaftale, der skal erstatte Nafta-aftalen er faldet på plads mellem USA og Mexico.

Her kan du læse mere om historien for frihandelsaftalen mellem de nordamerikanske lande.

* Den Nordamerikanske Frihandelsaftale, Nafta, trådte i kraft 1. januar 1994.

* Canada, Mexico og USA er med i aftalen.

* Naftas historie begyndte i 1980, da Ronald Reagan i sin valgkamp talte for et fælles marked i Nordamerika. Reagan vandt præsidentvalget i USA samme år.

* USA og Canada indgik en frihandelsaftale, som trådte i kraft i 1989.

* Forhandlinger med Mexico begyndte herefter, og Nafta-aftalen blev til. Den blev underskrevet af de tre landes ledere i 1992.

* Nafta fastsætter regler for handel og investeringer over grænser. Siden den trådte i kraft, har landene systematisk fjernet de fleste toldafgifter og handelshindringer.

* Donald Trump annoncerede allerede under valgkampen, at han ville gøre op med Nafta-aftalen. Enten ville han trække USA helt ud af aftalen, eller også skulle aftalen genforhandles, så den gav flere fordele til USA, sagde Trump under valgkampen i 2016.

* 1. marts 2018 meddeler Trump, at USA lægger 25 procent told på hele USA's import af stål og 10 procent på aluminium.

* 8. marts underskriver Trump beslutningen. Han lover at undtage blandt andet Canada og Mexico fra tolden.

* 31. maj ophæver USA undtagelsen for blandt andet Mexico og Canada gældende fra 1. juni. Landene svarer igen ved at sætte told på udvalgte amerikanske varer.

* Den 27. august siger Trump, at USA og Mexico er nået til enighed om en aftale, der skal erstatte Nafta-aftalen. Begge lande håber på, at Canada vil tilslutte sig forhandlingerne.

Kilder: Naftanow.org, thebalance.com og Ritzau.

/ritzau/