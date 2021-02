FAKTA: Nyvalgt republikaners opsigtsvækkende udtalelser

Kongresmedlemmet Marjorie Taylor Greene tidligere udtalelser er blevet genstand for stor debat. Find dem her.

Efter at republikaneren Marjorie Taylor Greene blev valgt ind til Repræsentanternes Hus i november, har amerikanske medier set nærmere på hendes tidligere udtalelser på sociale medier.

Det har skabt kontroverser helt op i toppen af Det Republikanske Parti, hvor mindretalsleder i Senatet Mitch McConnell har taget afstand fra hende.

Læs mere her om Taylor Greene tidligere udtalelser:

* I 2018 antydede hun, at 11. september var del af en konspiration, som regeringen stod bag.

* I et Facebook-opslag har hun antydet, at skovbrande i Californien kan være blevet påsat af en laser fra rummet, som blev kontrolleret af en gruppe, der blandt andet inkluderede banken Rothschild.

* Hun har på Facebook erklæret sig enig i, at et skoleskyderi i Parkland i delstaten Florida var iscenesat med det formål at få strammet våbenlovgivningen i USA. Den seneste tid har hun dog anerkendt, at det fandt sted.

* På Facebook har Taylor Greene liket andres udtalelser om, at ledende demokrater burde skydes.

* Om John F. Kennedy Jr.'s flystyrt i 1999 har hun sagt, at "det er endnu et af Clinton-drabene".

* Hun har i Facebook-videoer udtalt, at sorte er "slaver af Det Demokratiske Parti", og at de to første muslimske kvinder, der blev valgt ind i Repræsentanternes Hus i 2018, var en del af en "islamisk invasion af regeringen".

* Hun har udtalt, at hun tror, at Barack Obama er muslim.

* Hun har tilbage i 2017 i en række videoer på nettet promoveret QAnon og kaldt bevægelsens ukendte leder for "en patriot". QAnon mener blandt andet, at der er en satanisk og pædofil kult, som opererer i toppen af det amerikanske samfund. Kulten inkluderer både politikere, forretningsfolk, Hollywood-skuespillere og mediefolk.

Kilder: CNN, NPR, Politico.

/ritzau/