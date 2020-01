Fakta: Økonomisk topmøde for verdens elite

På topmødet i år vil fokus være på, hvordan man kan vende globaliseringen, så den er til fordel for de fleste.

Efter at have misset World Economic Forum sidste år planlægger den amerikanske præsident, Donald Trump, at deltage i topmødet i år.

Bliv klogere på det økonomiske topmøde her:

* World Economic Forum (WEF) i Davos i Schweiz blev etableret i 1971 af den schweiziske professor Klaus Schwab.

* Konferencen afholdes årligt og samler verdens mest magtfulde og indflydelsesrige mennesker til diskussioner om økonomisk udvikling, fattigdom, ligestilling, krig og klimaforandringer.

* Flere end 3000 ledere, økonomer og toppolitikere fra 115 lande deltager, heriblandt Tysklands kansler, Angela Merkel, og Japans premierminister, Shinzo Abe.

* Der vil være 29 danske deltagere fra virksomheder såsom Novo Nordisk, LEGO Group og Rema 1000.

* Der træffes ikke beslutninger under konferencen, da der i højere grad er tale om et stort netværksmøde. Men de mange taler og møder kan pege i retning af, hvor det globale samarbejde er på vej hen.

Kilder: World Economic Forum, Ritzau.

/ritzau/