Fakta om Aung San Suu Kyi - ikonisk leder

Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, er igen i husarrest, efter at militæret har taget magten i landet.

Læs mere om Suu Kyi her:

* 75 år. Datter af Myanmars uafhængighedshelt, general Aung San. Han blev dræbt i 1947, da Aung San Suu Kyi var to år.

* Myanmars oppositionsleder i spidsen for partiet National Liga for Demokrati (NLD).

* Suu Kyi har studeret filosofi, politik og økonomi ved Oxford University.

* Enke efter briten Michael Aris, død i 1999.

* Vendte tilbage til Yangon i 1988 for at passe sin syge mor midt i en kampagne for demokratiske reformer og frie valg.

* Sad i alt 15 år i husarrest i tre perioder fra 1989 til 2010.

* Modtog Nobels fredspris i 1991, mens hun var i husarrest.

* Førte i november 2015 NLD til en jordskredssejr i Myanmars første frie valg i 25 år. Fik derefter topposter i regeringen.

* Internationalt blev hun tidligere set som et fredsikon. Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte det, der af FN er blevet betegnet som et muligt folkedrab mod det muslimske rohingya-mindretal, er hendes stjerne falmet markant internationalt.

* I hjemlandet er hun stadig populær. Hendes parti vandt det seneste valg i november 2020, men militæret har bestredet resultatet.

Kilde: BBC.

/ritzau/