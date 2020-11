Fakta om Biden-lejrens forberedelser

* Der skal udpeges 4000 nye medlemmer af den kommende Biden-administration.

* Det gælder både hvem som skal have ansvaret for de forskellige departementer, men også stillinger i Det Hvide Hus og i føderale kontorer.

* En rød tråd i planlægningen er Bidens ønske om at sammensætte det mest varierede og inkluderende persongalleri i en amerikansk regering nogensinde.

* Mænd, kvinder, homofile, heterofile, centrister, sorte, hvide asiater. "Det eneste, der betyder noget, er, at de kan lide landet - for alle medbringer et lidt forskelligt perspektiv", har Biden tidligere sagt til The New York Times.

