Fakta om Bidens højeste prioriteter

* Biden vil mandag præsentere 12 medlemmer af en særlig arbejdsgruppe, som skal tage sig af coronaviruspandemien.

De øvrige topprioriterede områder er:

* Økonomisk genopretning.

* Tilslutning til Parisaftalen, hvor verdens lande har sat mål om at begrænse den globale CO2-udledning for at bremse den globale opvarmning.

* Biden har tilkendegivet, at USA vil støtte atomaftalen med Iran.

* Biden vil genetablere nære relationer til demokratiske allierede - deriblandt Frankrig og Tyskland.

* Der er talt om en "D10"-gruppe bestående af demokratiske nationer, som skal modvirke Kinas aggressivitet og imødegå det autoritære Rusland.

