Fakta om brande i Californien

* Mindst 28 separate naturbrande i Californien har et omfang, som savner sidestykke.

* En af de største brande har fået navnet August Complex Fire.

* August Complex Fire er større end nogen anden kendt brand i Californiens historie. Den er opstået ved, at omkring 40 separate brande er blevet til en stor sammenhængende brand. Den dækker et område på 302.000 hektar.

* I alt har brande ødelagt 1,25 millioner hektar i Californien i år. Det er et areal 26 ganger større områderne, som blev ødelagt sidste år.

* Den dødeligste af brandene er North Complex Fire nord i Californien. Den har krævet mindst en halv snes menneskeliv og 16 er meldt savnet i området.

* Brandene er opstået efter lang tørke, under hedebølger, kraftig vind og lynnedslag. Både eksperter og ledende politikere siger, at de knyttet til to klimaændringer.

Kilde: AFP

/ritzau/