Fakta om corona i Sverige

I alt er 13.498 personer døde i Sverige med covid-19 under pandemien. Sverige har ti millioner indbyggere. Landets dødstal set i forhold til indbyggertal er mange gange højere end dets nordiske nabolandes, men lavere end i adskillige andre europæiske lande.

Folkhälsomyndigheten har tidligere sagt, at restriktionerne formentlig kunne lempes fra 11. april. Men det er nu udskudt til 3. maj.

Det betyder blandt andet, at restauranter og caféer fortsat skal lukke klokken 20.30.

Sverige har ikke lukket butikkerne, men har en regel om, at der højst må være 500 mennesker i eksempelvis stormagasiner.

På spisesteder, caféer og lignende må der højst sidde fire personer ved et bord, dog kun en enkelt person per bord, hvis det er i et indkøbscenter.

/ritzau/TT