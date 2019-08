Fakta om finansmanden Jeffrey Epstein

Den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein var tidligere dømt for sexforbrydelser og stod over for en opsigtsvækkende retssag, da han lørdag begik selvmord i en fængselscelle på Manhattan.

Han risikerede en dom på 45 års fængsel.

Den 66-årige Epstein var kendt for sin rigdom, sine forbindelser til mange rige og magtfulde personer og for anklager om sexhandel.

Mange stiller stærkt kritiske spørgsmål til, hvordan han kunne få mulighed for at begå selvmord i sin celle. Samtidig fremsættes der mange spekulationer om, hvad han vidste og kunne have afsløret om blandt andet toppolitikere.

Sagen mod Epstein fik i juli USA's daværende beskæftigelsesminister, Alexander Acosta, til at træde tilbage. Acosta havde 11 år tidligere - som statsanklager - ladet Epstein slippe med en mild dom trods anklager, der potentielt kunne have givet ham fængsel på livstid.

/ritzau/Reuters