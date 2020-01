Fakta om Irans nedskydning af fly

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, blev angiveligt fredag informeret om, at et ukrainsk passagerfly, som styrtede ned onsdag, ved et uheld var blevet skudt ned af Revolutionsgarden.

I Revolutionsgarden har en topleder sagt, at militæret fortalte myndighederne om nedskydningen af flyet, samme dag som det skete.

Flyet styrtede ned onsdag den 8. januar om morgenen i udkanten af Irans hovedstad, Teheran.

Det skete, få timer efter at Iran havde sendt missiler mod to militærbaser i Irak med amerikanske og andre udenlandske soldater.

Flyet var lettet fra Teheran mod Kijev i Ukraine. Det havde 176 om bord - heraf flest iranere og canadiere.

Soldaten, som affyrede missilet mod flyet, troede ifølge en iransk general, at han skød efter et krydsermissil. Han havde ifølge iranske oplysninger, 10 sekunder til at træffe sin beslutning.

/ritzau/Reuters