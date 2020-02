Fakta om Irland

Det er få decimaler, der skiller de tre partier i toppen efter det irske parlamentsvalg. Men alt tyder på en historisk fremgang til det venstrenationalistiske parti Sinn Fein, som har været tæt på IRA:

Herunder fakta om "Den grønne ø":

* Irland med knap fem millioner indbyggere er traditionelt et katolsk land. Forfatningen fra 1937 siger, at den katolske kirke har en særlig rolle og vogter troen, som flertallet af indbyggerne har.

* I de senere år er der sket en opblødning. I 2015 blev ægteskab blandt mennesker af samme køn tilladt. I 2018 blev Irlands strenge abortlove blødt op ved en folkeafstemning.

* Desuden er premierminister Leo Varadkar homoseksuel.

* Store it-virksomheder som Apple, Google og Facebook har deres europæiske hovedkvarterer i Irland, som ofte beskyldes for at være et skattely.

* Irland har en lang historie med udvandring. Ti millioner irere menes at have udvandret siden år 1800. 31 millioner amerikanere menes at have irske aner.

* Irland var i århundreder under britisk styre. I 1916 begyndte et væbnet oprør mod briterne.

* I 1921 kom traktaten om Den Frie Irske Stat, der fortsat var en del af Commonwealth.

* I 1937 blev Irland erklæret selvstændigt. Nordirland er fortsat en britisk provins.

